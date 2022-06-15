Вашингтон, , 10:46 — REGNUM В настоящее время сельское хозяйство в Соединённых Штатах переживает тяжёлые времена. Сложная ситуация сложилась вследствие политики, проводимой властями страны, приоритетом которой стали санкции против России, а не благосостояние США. Об этом в статье в The American Conservative сообщает обозреватель издания Кевин Столкин.

Американский фермер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кризис, с которым сталкиваются сегодня фермеры, связан в первую очередь с кризисом в производстве ископаемого топлива», — отмечает автор публикации.

Американские фермеры заявляют, что экстремальный рост цен на дизельное топливо и удобрения наносит серьёзный ущерб, и не только будет влиять на повышение цен в продуктовых магазинах, но и может иметь долгосрочные последствия в ближайшие годы.

Западные санкции, введённые против России из-за спецоперации на Украине, ликвидировали важнейший источник удобрений. Кроме того, Китай, также являющийся ведущим экспортёром удобрений, в октябре 2021 года ввёл мораторий на экспорт. При этом строительство новых заводов по производству удобрений в Америке обычно занимает от трех до пяти лет, но сбои в цепочке поставок и усиление государственного регулирования еще больше замедлят строительство.

Как заявил фермер из Пенсильвании Райан Браун, его затраты на удобрения выросли более чем вдвое — с 400 долларов за тонну в прошлом году до 900 долларов за тонну в этом году. Автор публикации считает, что из-за беспрецедентных цен на топливо и отсутствия попавших под санкции удобрений американским фермерам грозит разорение.

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«Россия является третьим по величине производителем нефти в мире после США и Саудовской Аравии, а также крупнейшим экспортёром удобрений, нефтепродуктов. Несмотря на то, что Америка производит собственные удобрения, она является третьим по величине импортёром в мире, в результате чего американские фермеры страдают от глобального роста цен в период острой нехватки удобрений во всём мире», — указывает обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, США и ЕС предусмотрели исключения из санкций, позволяющие закупать российские удобрения, однако многие транспортные, страховые компании и банки опасаются участвовать в сделках, чтобы случайно не «нарушить правила». Как заявили источники агентства Bloomberg, власти США тайно побуждают сельскохозяйственные и транспортные компании закупать больше российских удобрений, так как их поставки резко упали на фоне санкций.

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