Воронеж, 15 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Авария с участием электросамоката произошла в Воронеже 14 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Электросамокат

ДТП произошло около 15:40 на улице Пешестрелецкой. Предварительно установлено, что 34-летняя водитель Ria Cerato, двигаясь по дворовой территории, совершила наезд на 46-летнего мужчину, который на электросамокате двигался перпендикулярно слева на право по ходу движения транспортного средства.

В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован. Полиция начала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутской области двое детей пострадали в авариях с электросамокатами.