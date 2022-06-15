Джакарта, 15 июня 2022, 10:45 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо официально ввел в должность трех заместителей министров в результате перестановок в кабинете министров, сообщает CNN Indonesia.
В Индонезии назначения получили заместитель министра аграрного и территориального планирования, заместитель министра внутренних дел и заместитель министра занятости.
Президент ранее вызвал ряд политических деятелей в президентский дворец Джакарты. Стороны провели закрытую встречу с главой государства.
Как сообщало ИА REGNUM, качество воздуха в столице Индонезии Джакарте считается худшим в мире на основе веб-сайта AQ Index.
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