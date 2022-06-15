Джакарта, 15 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо официально ввел в должность трех заместителей министров в результате перестановок в кабинете министров, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

В Индонезии назначения получили заместитель министра аграрного и территориального планирования, заместитель министра внутренних дел и заместитель министра занятости.

Президент ранее вызвал ряд политических деятелей в президентский дворец Джакарты. Стороны провели закрытую встречу с главой государства.

Как сообщало ИА REGNUM, качество воздуха в столице Индонезии Джакарте считается худшим в мире на основе веб-сайта AQ Index.

Читайте также: В столице Индонезии зафиксировано худшее в мире качество воздуха