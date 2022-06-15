Сеул, , 10:46 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Морская пехота Республики Корея Defense Visual Information Distribution Service

По их словам, коронавирус выявлен у 645 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 170 415.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 9435 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 248 479.

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