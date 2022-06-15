Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Фильм на основе серии гоночных симуляторов Gran Turismo, в которой нет персонажей как таковых, получил достаточно необычный сценарий. Об этом 15 июня сообщает портал Deadline.

Игра Gran turismo 7 Скриншот из трейлера

В качестве режиссёра проекта выступит Нил Бломкамп, снявший картины «Район № 9», «Элизиум — рай не на Земле» и «Робот по имени Чаппи». В основу будущего фильма ляжет реальная история подростка, который изначально играл в симуляторы Gran Turismo, а впоследствии, благодаря своим навыкам, выиграл в серии гонок Nissan и стал профессиональным гонщиком. Авторы фильма не назвали имя этого подростка, но издание предположило, что речь идёт о Лукасе Ордоньесе.

Напомним, в рамках турнира GT4 European Cup 2009 испанец Лукас Ордоньес выступил в качестве пилота автомобиля Nissan 350Z, созданного компанией специально для геймеров. Он получил возможность принять участие в реальных гонках после того, как стал первым победителем кибертурнира GT Academy. В итоге Ордоньес одержал две победы в течение сезона и в его конце занял совместное второе место в общем зачете.

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