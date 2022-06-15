Москва, 15 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Московской области из аварийного жилья в новостройки за последнюю неделю переселены 109 человек, сообщили в пресс-службе регионального Министерства строительного комплекса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Подмосковье из аварийного жилья расселено 60 аварийных помещений общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров. Некоторым выплачена выкупная стоимость за аварийное жильё.

В частности, новые квартиры получили жители Егорьевска, Шатуры, Пущино, Зарайска, Луховиц, Павловского Посада, Истры, Волоколамского, Пушкинского и Сергиево-Посадского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье есть возможность обеспечить масштабное переселение из аварийного жилья, заявял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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