Лос-Анджелес, США, , 10:40 — REGNUM Представитель Эмбер Хёрд опроверг информацию о том, что роль актрисы полностью исключили из второй части «Аквамена». Об этом15 июня пишет TMZ.

Джеймс Момоа и Эмбер Херд Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США

«Бегущая дорожка из слухов не заканчивается, как и с первого дня — неточная, бесчувственная и слегка безумная», — говорит менеджер Хёрд. Как отмечает издание, компания Warner Bros., занимающаяся производством картины, пока никак не комментировала ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что из-за судебного дела о клевете Эмбер Хёрд на актёра Джонни Деппа пользователи Сети требовали от Warner Bros. исключить актрису из сиквела «Аквамена». Однако в компании лишь сократили роль Хёрд до 10 минут экранного времени, объяснив это отсутствием «химии» с Джейсоном Момоа.

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