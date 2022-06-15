Лос-Анджелес, США, 15 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Представитель Эмбер Хёрд опроверг информацию о том, что роль актрисы полностью исключили из второй части «Аквамена». Об этом15 июня пишет TMZ.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джеймс Момоа и Эмбер Херд

«Бегущая дорожка из слухов не заканчивается, как и с первого дня — неточная, бесчувственная и слегка безумная», — говорит менеджер Хёрд. Как отмечает издание, компания Warner Bros., занимающаяся производством картины, пока никак не комментировала ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что из-за судебного дела о клевете Эмбер Хёрд на актёра Джонни Деппа пользователи Сети требовали от Warner Bros. исключить актрису из сиквела «Аквамена». Однако в компании лишь сократили роль Хёрд до 10 минут экранного времени, объяснив это отсутствием «химии» с Джейсоном Момоа.