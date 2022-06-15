Москва, 15 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Главным тренером московского ЦСКА стал бывший наставник футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба «армейцев».

Pfc-cska.com Стадион «ЦСКА»

Отмечается, что клуб и 55-летний специалист подписали долгосрочный контракт. Вместе с Федотовым в тренерский штаб ЦСКА войдут Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

«Уже сегодня команда под руководством Владимира Валентиновича начнёт подготовку к новому сезону на базе в Новогорске», — говорится в сообщении.

Напомним, с 2017 по 2019 год Федотов был главным тренером «Оренбурга», под его руководством команда в сезоне 2017/18 вышла в премьер-лигу, а на следующий год заняла седьмое место в РПЛ, что стало наивысшим достижением в истории клуба.

В 2020 году Федотов возглавил «Сочи». В сезоне 2021/22 команда заняла второе место в премьер-лиге и завоевала серебряные медали чемпионата России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с поста главного тренера ЦСКА ушёл Алексей Березуцкий.