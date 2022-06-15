Москва, 15 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о планах Киева получить по ленд-лизу от США сжиженный природный газ (СПГ) с оплатой поставки через два года.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно — они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк…» — написал Медведев в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители энергетического сектора Украины обратились к США с просьбой обеспечить поставки сжиженного природного газа по ленд-лизу.

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