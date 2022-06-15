Камышин, Волгоградская область, 15 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Орден Мужества вручили вдове погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего Алексея Малова в Камышине Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Mil.ru Орден Мужества

Старший сержант Алексей Малов — уроженец Саратовской области. Он служил по контракту в Камышине. Награду героя, присуждённую посмертно, передал 14 июня вдове глава Камышина Станислав Зинченко.

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