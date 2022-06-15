Магадан, , 10:37 — REGNUM В приюте столицы Колымы нарушались правила содержания животных. Прокуратура потребовала принять ряд мер, чтобы улучшить условия для кошек и собак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Собака в приюте geralt

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Отсутствовали помещения для карантина и изоляции заболевших животных, а также территория для выгула кошек и собак.

«По представлению надзорного ведомства общественная организация приступила к устранению нарушений. Выполнение мероприятий находится на контроле городской прокуратуры», — отметили в надзорном ведомстве.

На данный момент в приюте Магадана содержат около 500 животных.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой в столице Магаданской области вводили режим ЧС из-за того, что участились нападения бродячих собак на людей.