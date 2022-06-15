Москва, 15 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Минпромторгу России во взыскании многомиллионной субсидии и штрафа с института «Росатома» — АО «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит». Решение судьи Крикуновой может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Pixabay.com В суде

Министерство требовало взыскать с института более 184,849 млн рублей субсидии и свыше 132 млн рублей штрафа. Общая сумма претензии превысила 317 млн рублей.

Пока обнародована только результативная часть вердикта — «в удовлетворении требований отказать».

Напомним, дело слушалось с февраля 2022 года. Сам институт имеет давние деловые отношения с истцом, в том числе и госконтракты. Например, три года назад был заключен контракт на разработку перспективных и импортозамещающих гибких первичных пьезопреобразователей.