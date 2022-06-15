Красноярск, 15 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Красноярском крае заболеваемость коронавирусной инфекцией остаётся на низком уровне и продолжает постепенно снижаться. Об этом в своём телеграм-канале 15 июня сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, за последние сутки в регионе подтверждён 31 случай COVID-19: «Такое количество отмечалось в первый месяц распространения вируса в 2020 году».

В абсолютном большинстве исследованных проб выявляется штамм коронавируса «Омикрон». «При этом субварианты данного штамма, известные как ВА.4 и ВА.5, в Красноярском крае на данный момент не обнаружены», — отметил главный государственный санитарный врач региона.

Он добавил, что достигнутые уровни заболеваемости обусловлены большим количеством переболевших и вакцинированных против COVID-19 людей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июня в Красноярском крае выявлено 366 468 носителей коронавируса.