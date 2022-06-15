Оренбург, 15 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области 17 проектов НКО стали победителями второго конкурса Фонда президентских грантов 2022 года, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Из региона на конкурс поступило 69 заявок. Участниками стали проекты которые планируется реализовать в сферах социальной защиты и поддержки жителей, охраны здоровья, сохранения исторической памяти.

Гранты в общей ложности на сумму свыше 29 млн рублей получат 17 проектов. Самый крупный грант выделят военно-патриотическому поисковому клубу «Патриот» на реализацию проекта «Поисковый университет». Сумма составит 5,2 млрд рублей.