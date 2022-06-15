Самара, , 10:46 — REGNUM Бывшего временно исполняющего обязанности руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН) осудили за совершение должностных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Археологические раскопки Дарья Антонова © ИА REGNUM

В суде было установлено, что в феврале 2020 года ГБУК «Агентство по сохранению историко-культурного наследия» (далее — Агентство), учредителем которого является Управление государственной охраны объектов культурного наследия (далее — Управление), заключило договор со строительной фирмой на проведение археологического обследования и выявление объектов археологического наследия на землях, расположенных в Самарском районе города Самары.

В ходе проведения охранно-разведочных работ был выявлен объект, обладающий признаками культурного наследия «Культурный слой города Самара 19-начало21 века».

Сообщается, что исполнитель уведомил Управление в лице временно исполняющего обязанности руководителя об итогах работ и составил научный отчет о выполненных археологических полевых работах.

«Осужденный, получив указанную информацию, распорядился не включать выявленный объект культурного наследия в соответствующий перечень, с целью создания условий для реализации программы по увеличению ввода жилья в эксплуатацию в кратчайший срок и уменьшению обременения на земельные участки в виде объектов культурного наследия, находящихся в границах культурного поселения. Далее, по указанию осужденного в адрес строительной организации было подготовлено и направлено заключение о возможности проведения землеустроительных работ на указанных земельных участках», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что обвиняемый дал указание подчиненному сотруднику внести исправления в отчет об итогах проведения археологического охранно-разведочного обследования земельных участков с указанием информации об отсутствии памятников археологии на них и возможности их дальнейшего использования для строительства.

«Результатом указанных преступных действий явилось существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в виде несоблюдения сохранности объектов культурного наследия. Благодаря грамотным и скоординированным действиям сотрудников второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, предпринятым в рамках расследования уголовного дела, указанные земельные участки были внесены в перечень выявленных объектов культурного наследия», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данный фактам было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями, подстрекательства к совершению служебного подлога.

Суд признал бывшего исполняющего обязанности руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области виновным и назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Отмечается, что оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудниками ГУ МВД России по региону.