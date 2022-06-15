Тбилиси, 15 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Объявленная президентом Грузии Саломе Зурабишвили акция в поддержку курса евроинтеграции может оказаться малочисленной. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

«К сожалению эта инициатива немного не подготовлена, — отметил политик. — Если она провалится, будет плохо, в том числе если придет мало людей».

Он сообщил, что в партии пока не приняли решение, стоит ли участвовать в этой акции. Кобахидзе пообедал обнародовать решение позже.

Напомним, Зурабишвили объявила, что в Тбилиси будет митинг, придя на который граждане подтвердят, что поддерживают евроинтеграцию Грузии. Из-за последних заявлений в Евросоюзе в республике опасаются, что Брюссель откажется присвоить Грузии статус страны-кандидата на вхождение в ЕС.