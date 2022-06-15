Элиста, 15 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Власти Калмыкии на полях юбилейного Петербургского международного экономического форума планируют подписан соглашение с крупнейшим оператором связи и цифровых решений России. Об этом глава степной республики Бату Хасиков написал в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

«На ПМЭФ-2022 планируем подписать соглашение с «ПАО «ВымпелКом», одним из крупнейших операторов связи и цифровых решений в стране. Важно, чтобы создавалась инфраструктура и региональный IT-рынок наращивал объемы, увеличивая здоровую конкуренцию», — отметил Хасиков.

Глава Калмыкии напомнил, что в регионе введены налоговые послабления для IT-компаний и операторов связи.