Москва, 15 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Алексей Березуцкий покинул свой пост. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба клуба.

Pfc-cska.com Алексей Березуцкий (ЦСКА)

Отмечается, что Березуцкий и ЦСКА приняли совместное решение о прекращении сотрудничества. Также тренерский штаб «армейцев» покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

Напомним, Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА летом 2021 года. Под его команда заняла пятое место в чемпионате России, набрав 50 очков в 30 матчах.

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