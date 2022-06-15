Анкара, 15 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Турция намерена провести повторную разведку месторождений природного газа в Черном море, заявил министр энергетики страны Фатих Донмез.

Иван Айвазовский. Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря). 1881

«Сейчас мы уделяем основное внимание месторождению Сакарья, это связано с подготовкой к скорейшему началу производства, но в то же время мы продолжаем сейсмические работы, подводную съемку, исследования и располагаем положительной информацией», — сказал министр в интервью газете Yeni Safak.

Он добавил, что с 2005 по 2015 годы международные компании провели в этом районе зондажные работы, «но они ничем не завершились».

«Сейчас мы заново оцениваем эти месторождения с учетом полученных новых данных. Они откроют нам новые горизонты, надеемся, положительные», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июля 2021 года президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска тестовой скважины на черноморском шельфе в провинции Сакарья заявил, что Турция сможет приступить к самостоятельной и полноценной добыче газа в Чёрном море к 2023 году.