Москва, 15 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Существование Украины через два года — это вопрос, заявил 15 июня замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале.

Government.ru Дмитрий Медведев

Он прокомментировал планы Киева получить от США сжиженный природный газ (СПГ) по ленд-лизу с отсрочкой оплаты.

«Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — спросил Медведев.

Замглавы Совбеза добавил, что американцев ответ уже не волнует, настолько они уже вложились в проект «анти-Россия».