Ростов-на-Дону, 15 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки через пункты пропуска на границе в Ростовской области на территорию России прибыли свыше 16,5 тыс. беженцев из республик Донбасса. Об этом 15 июня сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна с беженцами из Донбасса

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на сегодняшний день мировую аудиторию перекормили выступлениями и интервью украинского лидера Владимира Зеленского и, хотя он хочет еще большего внимания, аудитория уже устала от него.