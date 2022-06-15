Калуга, , 10:42 — REGNUM В Калужской области в строительстве жилья существуют 12 проблемных объектов. В их числе — дома в Калуге и Обнинске, Малоярославецком, Жуковском, Боровском, Бабынинском районах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ региона Ивана Тележенко.

На заседании комитета по экономической политике калужского Заксобрания Законодательное собрание Калужской области

«Решения жилищных вопросов ожидают 240 человек. Проблемы решаются по-разному. В одних случаях — путем предоставления жилья за счет инвесторов, завершения строительства самим застройщиком, в других случаях людям предоставляется денежная компенсация в соответствии с законодательством. Министерством проводится большая работа, и мы планируем, что к концу года сможем исключить из реестра семь проблемных объектов», — отметил Иван Тележенко.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат, рост цен на жилье зафиксирован в Калужской области за первый квартал 2022 года. Цена квадратного метра в новостройках Калуги достигла 79 тыс. 488 рублей. В сравнении с декабрем 2021 года стоимость жилья выросла на 7,2%.

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