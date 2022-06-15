Калуга, 15 июня 2022, 10:42 — REGNUM В Калужской области в строительстве жилья существуют 12 проблемных объектов. В их числе — дома в Калуге и Обнинске, Малоярославецком, Жуковском, Боровском, Бабынинском районах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ региона Ивана Тележенко.

На заседании комитета по экономической политике калужского Заксобрания
На заседании комитета по экономической политике калужского Заксобрания
Законодательное собрание Калужской области
«Решения жилищных вопросов ожидают 240 человек. Проблемы решаются по-разному. В одних случаях — путем предоставления жилья за счет инвесторов, завершения строительства самим застройщиком, в других случаях людям предоставляется денежная компенсация в соответствии с законодательством. Министерством проводится большая работа, и мы планируем, что к концу года сможем исключить из реестра семь проблемных объектов», — отметил Иван Тележенко.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат, рост цен на жилье зафиксирован в Калужской области за первый квартал 2022 года. Цена квадратного метра в новостройках Калуги достигла 79 тыс. 488 рублей. В сравнении с декабрем 2021 года стоимость жилья выросла на 7,2%.

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