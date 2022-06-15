Нью-Йорк, США, 15 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Российские и белорусские теннисисты сыграют на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

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Отмечается, что Теннисная ассоциация США (USTA) приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

«USTA разрешит спортсменам из России и Белоруссии участвовать в US Open под нейтральным флагом», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее организаторы английского турнира Большого шлема, Уимблдона, не допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнире. Их действия раскритиковали Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF). Как следствие, Уимблдон лишился рейтинговых очков и стал выставочным турниром.