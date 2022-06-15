Москва, 15 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В настоящее время Китай не сильно нуждается в американских инвестициях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«В целом за последние годы доля инвестиций США в экономику Китая составила в среднем 4,3%. Это говорит о том, что Китай не сильно нуждается в американских инвестициях. Например, по итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций больше всего в мире упал в развитых странах — на 69%, в то время как в том же году Китай стал крупнейшим получателем инвестиций. Вложения в Поднебесную выросли на 4%, а объем сделок слияний и поглощений вырос на 54%, преимущественно в IT-секторе и фармацевтике», — сказала Паштова.

Как уточнила профессор, американские инвесторы и были бы рады вкладывать капитал в устойчиво развивающуюся экономику Китая, но власти США стремятся удержать инвесторов в Америке и обосновывают это как «ограничение вовлеченности Вашингтона в развитие технологического сектора Пекина».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Паштова рассказала о том, что в мире началось обрушение долларовой системы.