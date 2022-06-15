Владивосток, 15 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Японии не хотят праздновать 30-летие дружбы городов Тояма и Владивосток. Об отказе отмечать юбилей проинформировали в письме, рассказал заместитель руководителя Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Колмогоров на Дальневосточном Медиасаммите — 2022, сообщило ИА PrimaMedia.

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«Причин не объяснили, но мы все понимаем, в чем здесь дело», — отметил Алексей Колмогоров.

По его мнению, праздновать памятную дату в Тояме не захотели из-за информационной войны, которую ведут против России другие страны. Заместитель руководителя Агентства международного сотрудничества также подчеркнул, что отношения России и Японии сошли на нет.

«Казалось бы, они вроде бы не присоединились полностью к санкциям, тем не менее все мы понимаем, что где-то в воздухе это всё же витает. Мы это видим, особенно когда это происходит на собрании ООН», — считает Алексей Колмогоров.

Как сообщало ИА REGNUM, «нервное поведение» Японии вызвано долговременным влиянием Соединенных Штатов и отсутствием возможности принимать собственные решения, отмечал ранее глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. По его мнению, решения Японии о введении антироссийских санкций являются конъюнктурными, а не искренними.