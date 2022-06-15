Улан-Удэ, 15 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ начались работы по обновлению системы водоотведения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 14 июня в Октябрьском районе города после реконструкции открыли канализационный коллектор.

) Аркадий Зарубин Центр Улан-Удэ

По словам главы региона Алексея Цыденова, на этом участке ранее было зафиксировано четыре аварии. В результате под отключение попадали около 16 тыс. местных жителей.

«Коллектор был старый, он был без резерва. Сейчас проложили новый, общая протяжённость — 4,6 км, притом создан резерв, то есть две ветки, два трубопровода. И в случае аварии на одном, может быть задействован другой», — отметил он.

Стоимость работ превысила 155 млн рублей, 90 млн из которых были выделены из Фонда содействия реформированию ЖКХ.