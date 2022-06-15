Архангельск, 15 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Архангельске до 1 сентября демонтируют 33 ветхих деревянных дома. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветхое жилье

«Дали старт сносу ветхих домов, которые портят облик города и могут быть потенциально опасными. Всего до 1 сентября демонтируем 33 ветхих деревяшки, а начали с двух знаковых — Новгородский, 111 в самом центре города и на ул. Бадигина, 6 — на въезде в Архангельск из аэропорта. В первый же день встретился с подрядчиком, чтобы поставить важную задачу: тщательная уборка после сноса, отсыпка грунтом и посев травы — таким должен быть завершающий этап демонтажа», — написал чиновник.

Он отметил, что на демонтаж каждого здания требуется около пяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Архангельской области расселили более 29 тысяч квадратных метров аварийного жилья — в новые квартиры переехали более 1,6 тысячи человек.