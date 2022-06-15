Москва, 15 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Власти США пытаются любыми средствами удержать деньги в стране и поэтому хотят ограничить приток американских инвестиций в китайскую экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова. Так она прокомментировала соответствующие планы Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Думаю, это продолжение торговой войны США против крупнейшего игрока — Китая. И сегодня это связано, во-первых, с масштабным обвалом во всех классах активов: фондовый рынок США потерял за три дня почти 5,2 трлн капитализации, глобальный фондовый рынок — свыше 8,7 трлн, «крипта» от максимума рухнула более чем в три раза, – сказала Паштова. — Во-вторых, начинается обрушение долларовой финансовой системы. Финансовая олигархия использовала уже все свои инструменты для удержания глобального господства. Например, пандемию, под которую списали 30 трлн долларов. Поэтому Вашингтон сегодня и пытается любыми средствами удержать деньги в стране».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что Вашингтон старается не допустить превращения КНР в экономику №1.