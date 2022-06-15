Долларовая система начала обрушаться — профессор финуниверситета
Москва, 15 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Власти США пытаются любыми средствами удержать деньги в стране и поэтому хотят ограничить приток американских инвестиций в китайскую экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова. Так она прокомментировала соответствующие планы Конгресса США.
«Думаю, это продолжение торговой войны США против крупнейшего игрока — Китая. И сегодня это связано, во-первых, с масштабным обвалом во всех классах активов: фондовый рынок США потерял за три дня почти 5,2 трлн капитализации, глобальный фондовый рынок — свыше 8,7 трлн, «крипта» от максимума рухнула более чем в три раза, – сказала Паштова. — Во-вторых, начинается обрушение долларовой финансовой системы. Финансовая олигархия использовала уже все свои инструменты для удержания глобального господства. Например, пандемию, под которую списали 30 трлн долларов. Поэтому Вашингтон сегодня и пытается любыми средствами удержать деньги в стране».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что Вашингтон старается не допустить превращения КНР в экономику №1.