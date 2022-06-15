Афины , 15 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Небольшое количество бронированных машин — до 30 единиц — направит Греция в помощь Украине, если в обмен получит современную технику для собственных войск. Об этом греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил в интервью греческому общественному телевидению ERT.

U.S. Department of Defense Немецкий солдат в боевой машине пехоты Marder

По его словам, речь идёт об «очень малом количестве» техники. Греческая сторона одновременно и поможет Украине, и отчасти укрепит свои вооружённые силы более новыми бронетранспортёрами.

«В настоящий момент мы обмениваем небольшое количество, от 20 до 30 бронемашин, на гораздо более современные машины немецкого производства. Когда вопрос обсуждался на уровне генеральных штабов, предложение было единодушным», — сказал Мицотакис.

Он подтвердил, что служебное обсуждение этого вопроса с Германией состоялось на уровне военных штабов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Греция и ФРГ договорились отправить на Украину восточногерманские БМП, полученные Афинами в 1990-х годах. Взамен греческие военные получат столько же немецких БМП Marder.

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