Париж, , 10:24 — REGNUM По данным института национальной статистики и экономических исследований (INSEE), индекс потребительских цен за май вырос на 5,2%, сообщает Le Figaro.

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«За год потребительские цены выросли на 5,2% после 4,8% в апреле. Этот рост инфляции является результатом ускорения цен на энергоносители, услуги, продукты питания и промышленные товары», — уточняет INSEE.

Этот показатель впервые за тридцать семь лет превысил символическую планку в 5%. Рост был особенно заметен в продуктах питания (4,2% в мае), в энергетике (28%) и услугах (3,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, Банк Франции немного повысил прогноз роста экономики Франции во втором квартале 2022 года.

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