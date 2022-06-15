Бухарест, , 10:24 — REGNUM Жительница столицы Румынии Бухареста выиграла суд у местного государственного медицинского учреждения, сотрудники которого отказали ей в госпитализации. Об этом 15 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Суд Kakprosto.ru

Согласно судебному постановлению, указанная клиника должна выплатить 70 тыс. леев ($14,8 тыс.) за неоказание услуг и оставление пациента в опасности. В 2019-м году, после того, как истицу не пожелали принять в муниципальной больнице, она обратилась в частное медицинское предприятие, полностью оплатив предоставленные услуги.

На момент вынесения судебного решения женщина скончалась, однако судебную тяжбу продолжили ее родственники. Приговор обжалованию не подлежит.

По словам адвокатов, соответствующее решение является прецедентом в румынской юридической практике.