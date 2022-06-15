Москва, , 16:46 — REGNUM России не нужно создавать специальных программ для переселения в РФ европейцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

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«Думаю, нам нужны из Западной Европы только высококвалифицированные специалисты со знанием русского языка или фермеры, которые и без русского языка проживут, но во втором поколении ассимилируются», — заявил эксперт.

Никаких специальных программ по переселению в Россию для европейцев вводить не надо, уверен политолог.

«Нам бы русскоязычных эмигрантов вернуть. Они подпадают под программу репатриации соотечественников и их несколько миллионов человек. Так что надо сначала их вернуть» — заключил Александров.

Напомним, что многие жители Западной Европы стремятся переехать в Россию на постоянное местожительство. Как показал опрос немецкой журналистки Алины Липп в телеграмм-канале, более 30 тыс. немцев высказали желание переехать в Россию насовсем, о чем в интервью ИА REGNUM рассказала сама журналистка.