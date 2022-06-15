Москва, , 10:23 — REGNUM 10 июня в концертном зале имени П. И. Чайковского состоялось торжественное открытие Дней культуры Армении в России.

В этом году «Дни культуры Армении в России» приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией и организованы Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении, Министерством культуры РФ, Росконцертом при участии Посольства Республики Армения в РФ.

На открытии Дней культуры с приветствиями выступили заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Хзмалян и статс-секретарь — заместитель министра культуры России Алла Манилова.

Слова приветствия посла Республики Армения в РФ Вагаршака Арутюняна гостям и участникам вечера передал руководитель Культурного центра Посольства Владимир Габбе.

Речь руководителя Культурного центра Посольства Армении многократно прерывалась бурными овациями публики и имела очень глубокий посыл эпохе и значимость консолидации нашего интеллекта во имя определения метрики Человека в этом мире воли двух народов к созиданию и возрождению через силу искусства.

В знак многовековой дружбы России с Арменией Владимир Габбе преподнес в дар Министерству культуры России православную икону, написанную армянским художником Агароном Агароняном и особо подчеркнул в своем слове неразрывность духовных, христианских и культурных ценностей двух народов.

На открытии Дней культуры Армении гости насладились выступлением одного из лучших музыкальных коллективов Армении — Национального филармонического оркестра под управлением Эдуарда Топчяна.

Публика восторженно приветствовала специальных гостей концерта — лауреатов международных конкурсов Александра Гиндина «фортепиано» и Липарита Аветисяна «тенор».

11 июня в малом зале Московской Государственной Консерватории публике была предоставлена возможность насладиться легендарным коллективом из Армении — Национальным струнным квартетом имени Комитаса под руководством Маэстро Эдуарда Тадевосяна.

Переполненные залы Москвы одарили долгими овациями блестящие коллективы Армении, выступления которых который стали в эти сложные времена для России и Армении настоящим символом возрождения духовных ценностей и значимости искусства в меняющемся мире!

Высокая планка, заданная новым послом Армении Вагаршаком Арутюняном подчеркнула значимость развития и укрепления союзнических отношений России с Арменией и Дни культуры, организованные на самом высоком уровне стали этому ярким свидетельством.