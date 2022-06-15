Екатеринбург, 15 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. На Среднем Урале в ходе рейда, который проходил с 7 по 9 июня выявлено 126 неисправных автобусов. У пяти транспортных средств обнаружены незаконные изменения конструкции, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по региону.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Всего госавтоинспекторы выявили 700 нарушений со стороны водителей автобусов. Автомобилисты не использовали ремни безопасности, разговаривали по телефону и не включали световые приборы при совершении манёвров. При этом один из водителей находился за рулём автобуса, не имея права управления транспортном средством. Мужчину задержали.

Более 60 автобусов находились на линии без пройденного технического осмотра. Кроме того, сотрудники ГИБДД остановили 25 водителей без тахографа или с нарушением его использования.

В ходе рейда по автобусам сотрудники подразделения по вопросам миграции задержали пять человек. Иностранцев выдворят из страны.