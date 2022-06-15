Екатеринбург, 15 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Свердловской области задержали гражданина, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на свои источники.

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Ранее он был судим. Теперь задержанный даёт показания.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в парке возле университета путей сообщения вечером 12 июня. Один из пострадавших скончался на месте, а второго госпитализировали.