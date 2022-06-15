Лос-Анджелес, США, 15 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Потоковый сервис Netflix представит шоу под названием Squid Game: The Challenge, которое позиционируется как «крупнейшее реалити-состязание за всю историю». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")

В проекте примут участие 456 человек, которые будут проходить серию испытаний, вдохновлённых сериалом «Игра в кальмара». Призовой фонд шоу составит $4,56 млн. В Netflix утверждают, что выплата является крупнейшим единовременным денежным призом в истории телевидения.

Добавим, что в Netflix уже представили тизер Squid Game: The Challenge — шоу будет состоять из 10 эпизодов. Дата выхода проекта пока неизвестна.