Лондон, , 10:21 — REGNUM По поставкам газа в Европу был нанесен двойной удар: крупный американский терминал по экспорту сжиженного природного газа заявил, что не сможет работать как минимум три месяца, а Россия объявила о сокращении поставок по ключевому маршруту в Германию, сообщает 15 июня Financial Times.

Терминал СПГ とまりん♪

Компания, управляющая СПГ-терминалом во Фрипорте, на долю которого приходится около пятой части экспорта СПГ из США и около 10% европейского импорта в 2022 году, заявила, что ремонтные работы после взрыва, произошедшего на прошлой неделе, могут продлиться до конца года, и терминал лишь частично возобновит деятельность через 90 дней.

В то же время Россия заявила, что пропускная способность газопровода «Северный поток 1», поставляющего газ в Германию, сократилась примерно на 40%, и обвинила в этом задержку с возвращением оборудования, которое, по словам Siemens Energy, заблокировано канадскими санкциями против Москвы.

Двойная угроза европейскому импорту газа наглядно показывает, насколько Европа в попытках уменьшить зависимость от российского газа уязвима для перебоев с поставками.

Цены на газ в Европе резко выросли за последний год, а опасения по поводу перебоев в поставках усилились, что привело к удорожанию жизни во многих странах.

ЕС старается избегать санкций, направленных непосредственно против российского газа, вопреки своему стремлению сократить зависимость от энергоресурсов из РФ.

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