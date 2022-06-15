Москва, 15 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. На сегодняшний день мировую аудиторию перекормили выступлениями и интервью украинского лидера Владимира Зеленского и, хотя он хочет еще большего внимания, аудитория уже устала от него. Об этом 15 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский

Как отметила российский дипломат, все действия Зеленского — это интервью и, возможно, ему нужно их еще больше, так как украинский лидер явно хочет большего внимания.

«Я думаю, что в какой-то момент наступил период кризиса жанра, потому что уже все площадки окучены, мне кажется, многие — уже не по одному разу, все интервью всем, кому можно было раздать, он раздал», — сказала она.

Кроме того, Захарова указала, также Зеленский уже посетил все кинофестивали, которые, по ее мнению, «с детства были на уме».

«Всеми обложками можно теперь гордиться, развесить их по стенам, и, видимо, хочется еще расширения этой площадки информационно-популистской, а ее нет. Потому что уже абсолютная, стопроцентная усталость у мировой аудитории просто потому, что это такой закон, потому что уже перекормили Зеленским», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены положением украинских боевиков и ведут постоянную работу по обеспечению их всем необходимым.