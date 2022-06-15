Москва, 15 июня 2022, 10:20 — REGNUM Сегодня, 15 июня, президент России Владимир Путин направил поздравил Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) со 130-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что борьба с огненной стихией по праву считается призванием мужественных, сильных духом людей. ВДПО вносит весомый вклад в совершенствование пожарного дела в России.
«Общество объединило своими благородными целями представителей разных сословий и возрастов, сыграло значимую роль в укреплении традиций бескорыстного служения Отечеству и народу», — отметил Путин и пожелал всего наилучшего.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области сформированы 63 добровольные пожарные команды и 77 добровольных пожарных дружин.
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