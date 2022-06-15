Песчанокопский район, Ростовская область, 15 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Ростовской области будут судить обвиняемого в мошенничестве бывшего главу Развильненского сельского поселения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Инцидент случился в Песчанокопском районе. Следователи полагают, что обвиняемый с 2013 года по 2015 год в интересах своей дочери и от её имени незаконно, используя своё служебное положение, купил и оформил в собственность земельный участок на территории Развильненского сельского поселения. В результате муниципальному образованию был нанесён ущерб, превышающий 250 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.