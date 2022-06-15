Уфа, , 10:20 — REGNUM Изменения в региональный закон о государственной символике Башкирии намерены внести депутаты государственного собрания республики. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба регионального парламента.

Поднятие флага России в пензенской школе Minobr. pnzreg. ru

Сообщатся, что соответствующий проект закона депутаты намерены рассмотреть на заключительном заседании весенней сессии в конце июня.

«Документом предлагается закрепить в законе норму о поднятии государственного флага и исполнении государственного гимна Башкирии в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях республики при проведении церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Он напомнил, что с 1 сентября каждая учебная неделя в школах и училищах будет открываться поднятием флагов России и Башкирии. При этом многие образовательные учреждения по своей инициативе провели это мероприятие весной 2022 года.

«Верю, что добрая традиция приживется. Этот повседневный ритуал позволит детям с раннего возраста ощутить, что они являются частью своей республики и своей страны, а их успехи в учебе — посильный вклад в будущее Родины», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Спикер регионального парламента считает, что торжественная церемония с использованием государственных символов будет способствовать воспитанию в детях гражданственности и патриотизма, при этом важно не допустить ее превращения в пустую формальность.

«Действующим законом уже предусмотрено обязательное поднятие государственного флага республики во время проведения в образовательных организациях массовых мероприятий, а также исполнение государственного гимна республики в школах и училищах перед первым занятием в новом учебном году, при проведении торжественных мероприятий в связи с государственными и муниципальными праздниками. Таким образом, предлагаемый законопроект не повлечет за собой расходных обязательств бюджета республики, поскольку он лишь расширяет перечень оснований для использования уже имеющейся у образовательных организаций атрибутики», — пояснил спикер парламента региона.

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