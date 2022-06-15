Москва, 15 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» на Украине.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Плавающие машины ОСА-АКМ на федеральной трассе «Амур»

В российском оборонном ведомстве отметили, что основная задача ЗРК — противовоздушная оборона позиций войск РФ, в частности, от беспилотников ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня видеозапись боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 российских Воздушно-космических сил (ВКС) в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало Минобороны России.