Москва, , 10:19 — REGNUM Прохладно и ветрено будет в Москве 15 июня, в отдельных районах ожидаются небольшие дожди. Об этом рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Она пояснила, что столичный регион окажется в тыловой части циклона в центром вблизи Санкт-Петербурга. Температура будет ниже средних многолетних значений.

«При облачной погоде с прояснениями в отдельных районах могут пройти небольшие кратковременные дожди и заметно похолодает — в Москве ожидается около 20 градусов тепла, в столичном регионе +17…+22», — сказала Волосюк РИА Новости.

Она добавила, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с с отдельными порывами до 12-13 м/с. Атмосферное давление будет немного повышенным — 744 мм рт. ст.

Читайте также: 15 июня в Москве будет до +22 °C, местами небольшой дождь, порывистый ветер