Клинцовский район, , 10:18 — REGNUM В районной больнице под наблюдением находятся шесть пострадавших в результате обстрела села Займище в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в региональном оперативном штабе.

В больнице Mil.ru

По информации областного департамента здравоохранения, состояние всех пациентов удовлетворительное и стабильное, у них осколочные ранения мягких тканей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту обстрела села СКР возбудил уголовное дело.

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