Клинцовский район, 15 июня 2022, 10:18 — REGNUM В районной больнице под наблюдением находятся шесть пострадавших в результате обстрела села Займище в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в региональном оперативном штабе.
По информации областного департамента здравоохранения, состояние всех пациентов удовлетворительное и стабильное, у них осколочные ранения мягких тканей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, по факту обстрела села СКР возбудил уголовное дело.
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