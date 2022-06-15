Клинцовский район, Брянская область, 15 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В районной больнице под наблюдением находятся шесть пострадавших в результате обстрела села Займище в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в региональном оперативном штабе.

Mil.ru В больнице

По информации областного департамента здравоохранения, состояние всех пациентов удовлетворительное и стабильное, у них осколочные ранения мягких тканей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту обстрела села СКР возбудил уголовное дело.