Ижевск, 15 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Удмуртии днем 15 июня воздух прогреется до 24-29°С. Осадков не ожидается, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

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16 июня в большинстве районов республики прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью температура воздуха составит 12-17°С, днем будет по-летнему тепло — 22-27°С.

Ночью и утром 16 июня ожидается туман.

С 17 июня в республике прогнозируется некоторое похолодание. В светлое время суток температура воздуха не превысит 20-25°С. Могут пройти кратковременные дожди, грозы и усилением ветра.

По предварительному прогнозу, к выходным температура воздуха продолжит понижаться. Ночью будет около 8-13°С, в дневные часы — 18-23°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве районов Пензенской области до 17 июня ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). С 15 по 17 июня Пензенская область будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром, в отдельных районах не исключен град. Из-за смены направления ветра температура воздуха понизится.

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