Ростов-на-Дону, , 10:13 — REGNUM Ростовская область и Аргентина в 2021 году нарастили торговый оборот почти на 35%. Об этом стало известно на онлайн-конференции в формате «Час с торгпредом», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Флаг Аргентины

Так, внешнеторговый оборот Ростовской области с Аргентиной за год достиг 7,6 млн долларов США. По сравнению с показателями 2020 года, внешнеторговый оборот вырос на 2 млн долларов США (+34,7%). Экспорт составил 1,2 млн долларов США (+26,3%), импорт — 6,4 млн долларов США (+36,4%).

В основе внешнеторгового оборота — химическая продукция, чёрные и цветные металлы и изделия их них.

Донские предприятия в рамках онлайн-конференции представили свою продукцию и перспективные проекты.

Отмечается, что сегодня в донских вузах обучение получают 29 граждан Аргентины.