Саратов, , 10:14 — REGNUM В Саратовской области в этом году сложные погодные условия и обильные осадки привели к задержке окончания посевной кампании. Несмотря на возникшие трудности, аграрии сумели выполнить все намеченные планы, сообщает региональное правительство.

Посевная Александр Погожев © ИА REGNUM

По официальным данным, весенний сев провели на площади более 2,8 млн гектаров. Перевыполнили плановые показатели в Краснокутском, Озинском (по 112%), Краснопартизанском (108%), Питерском (107%), Ровенском (105%) и ряде других районов.

Посевные площади чечевицы выросли в 2022 году до 133%, нута — 122%, свёклы — 110%, гороха — 105%.

Общая посевная площадь с учётом озимых и многолетних культур составила 4,1 млн гектаров.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году саратовские аграрии собрали с посевной площади почти 2,2 млн гектаров более 3,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Читайте также: В Саратовской области рассчитывают собрать 6 млн тонн зерна